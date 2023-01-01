Для российских захватчиков значимыми для ракетных атак являются не только праздничные дни, они пытаются атаковать постоянно.

Российских кораблей в Черном море существенно поубавилось, а ракетоносителей в пунктах базирования на боевом дежурстве нет.

Как сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время информационного телемарафона, в Черном море у врага осталось всего пять кораблей, а ракетоносителей сейчас в пунктах базирования на боевом дежурстве нет.

"А ведь мы помним, что они перед этим очень много "Калибров" использовали. Именно поэтому им нужно время на переоснащение. Однако помним также о том, что не только праздничные дни для врага являются значимыми, и они могут атаковать. Потому что это их направление основной деятельности: они пытаются атаковать нас постоянно. Сейчас, готовясь к этому, вполне вероятно, будут использовать еще дроновые атаки, а тем временем подтягивать ракетоносители", - подчеркнула Гуменюк.

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Как сообщал УНИАН, Украина подверглась уже более 10 массированным ракетным атакам со стороны российских захватчиков. Они целили по объектам энергетики и гражданской инфраструктуры.

По данным Генштаба, за прошедшие сутки 31 декабря войска РФ нанесли 31 ракетный и 12 авиационных ударов по Украине.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что 31 декабря противник осуществил пуски более 20 крылатых ракет с акватории Каспийского моря и ракетных комплексов наземного базирования, 12 из которых были сбиты.

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