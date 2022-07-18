Эксперт не исключил объявления в РФ мобилизации и военного положения.

Россия, обвиняя украинскую армию в обстреле приграничных населенных пунктов в РФ, пытается дегуманизировать украинцев. В будущем Кремль может пойти на организацию серии терактов, чтобы после ввести военное положение и всеобщую мобилизацию.

Такое мнение высказал в эфире Радио НВ военный эксперт Олег Жданов.

"Задача №1 - дегуманизация Украины и нас, украинцев как нации: "Если придут украинцы, вас всех поубивают, идите в военкомат и защищайте страну от бандеровцев и националистов", - констатировал он.

По мнению эксперта, спецслужбы РФ "подтягивают как запасной вариант: если будет принято решение в Кремле, то будет еще серия терактов и объявят военное положение, всеобщую мобилизацию".

Он также предполагает, что это может быть мотивом периодического совершения терактов и обвинения Украины в обстрелах.

Отметим, ранее Жданов предрек новую проблему для ВСУ при освобождении Херсона.