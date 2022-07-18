Эксперт убежден, что США должны дать Украине возможность нанести удар по незаконному сооружению.

Украине нужно ударить по Крымскому мосту из американского оружия, запретов на это быть не должно.

Такое мнение высказал американский политолог Рамис Юнус в эфире Радио НВ, раскритиковав Запад (в частности США) за недостаточное противодействие путинской агрессии.

По его мнению, США пытаются не допустить выхода боевых действий за пределы Украины. Негласный запрет на обстрел российской территории Юнус назвал глупым.

"И касательно HIMARS, и всего остального. А для чего такие разговоры вести? Россия, значит, будет бомбить территорию Украины, грозится, что может бомбить и Польшу. [...] Вы сделали Украину мальчиками для битья?", - сказал Юнус.

По его мнению, Украине нужно разрешить нанести удар по Крымскому мосту оружием, которое предоставляет США.

"Если вы даете HIMARS, зачем говорите, что "стреляйте на 70 км, а на 300 не стреляйте". Вы дайте им то, что им нужно, покажите зубы и тогда посмотрим, как себя будет вести Россия. Дайте Украине возможность разбомбить Крымский мост. Это можно сделать в течении одного дня. Для этого есть все военно-технические возможности у Запада. Как только будет разбомблен Крымский мост, вы увидите, как риторика Кремля быстро поменяется", - убежден эксперт.

Как сообщал УНИАН, 16 июля советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что Крымский мост ждет судьба "вышек Бойко".

После этого депутат Госдумы от "крымского региона" Михаил Шеремет пригрозил "сокрушительным ударом" по Киеву, если Украина атакует Крымский мост.