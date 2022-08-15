По словам специалиста, это говорит о том, что крупномасштабного вторжения армии Беларуси в Украину в ближайшее время не планируется.

Российское командование получило полный доступ к складам и арсеналам вооружения в Беларуси и планирует вывезти до конца августа 12 тысяч тонн боеприпасов в РФ для применения их в Украине.

Такое мнение выразил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко на своей странице в Telegram.

"Собственно, аппетит у оккупантов вырос. Так, россияне вывозят (из Беларуси - УНИАН) боеприпасы из 1405, 1398, 1886 складов и 25, 43, 46 арсеналов", - сообщил Коваленко.

По его словам, "минус" в этом то, что Россия получает боеприпасы по кротчайшему на сегодня для неё логистическому маршруту.

"Плюс - более коротких маршрутов если и нет совсем, то они истощены и кроме того... Это ещё один маркер того, что крупномасштабного вторжения армии Беларуси в Украину в ближайшее время не планируется. Иначе бы боеприпасы не вывозили тысячами тонн", - отметил эксперт.

Война в Украине и позиции Беларуси

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

С первых минут вторжения появилась информация о готовности Беларуси поддержать Россию и напасть на Украину. Кроме того, с первых минут вторжения Беларусь позволила России запускать ракеты по Украине со своей территории.

31 июля британская разведка заявила о том, что Путин усилил давление на самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко.

11 августа 2022 года заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил о том, что до 13 тысяч военных Беларуси подписали согласие на участие в войне против Украины.

Из-за угрозы вторжения с территории Беларуси осуществлено минирование приграничных территорий Волыни. Поэтому граждан, проживающих в приграничных с РБ населенных пунктах Волынской области, призывают быть осторожными при посещении лесных массивов, выезде на обочину дорог и тому подобное.

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