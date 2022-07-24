ВСУ контролирует все мосты в Херсонской области и все пути подвоза, отметил военный эксперт.

Российские оккупанты пытаются ремонтировать Антоновский мост в Херсонской области, по которому ударили ВСУ.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"К величайшему сожалению, появились ремонтные бригады, которые связывают арматуру и заливают бетоном дырки в самом мосту. Было бы очень хорошо ударить в момент работы ремонтной бригады, чтобы следующая отказалась идти на восстановление моста, – отметил он. – Я думаю, что как только они закончат заливку бетона, сразу же прилетит снаряд HIMARS или другой снаряд, который сделает дырку рядом или в том же месте".

По словам Жданова, ВСУ контролирует все мосты в Херсонской области и все пути подвоза:

"Мы это продемонстрировали, российские войска знают. Есть даже информация, что они на Джипах пытаются подвозить боекомплекты на правый берег Днепра".

Напомним, 23 июля ВСУ "с хирургической точностью" попали в Дарьевский мост через Ингулец в Херсонской области.

До этого 19 июля украинские военные ударили по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне, который связывает город с левым берегом Днепра.

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