Эксперт считает, что он уже устарел.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему было принятое решение о затоплении флагмана украинского флота "Гетмана Сагайдачного".

Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

По его мнению, таким образом командование хотело избежать надругательства над флагманом Военно-морских сил.

"Да, флота как такового еще не было, но флагман у нас был, несколько кораблей в боевом составе было. В основном это были корветы и фрегат "Гетьман Сагайдачный". Поэтому (решение приняли - УНИАН) понимая, что силы на Черном море неравны, и для того, чтобы не гробить экипаж, не надувать щеки на пустом месте. Я считаю, что было принято абсолютно правильное решение", - отметил Жданов.

Эксперт отметил, что противопоставлять фрегат Черноморскому флоту было бы просто сумасшествием.

"Российские корабли бы просто расстреляли его и на этом бы все закончилось. И это было бы для нас особо печально, особенно в моральном плане", - подчеркнул он.

Жданов считает, что фрегат уже устарел и в будущем его нужно "отправить на почетный отдых", а украинский флот "строить с ноля".

Напомним, что в середине апреля Украина затопила флагман Черноморского флота – ракетный крейсер "Москва" стоимостью 750 млн долларов.

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