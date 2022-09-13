Военные объекты в Белгороде являются легитимной целью для нашей артиллерии.

Украина должна согласовать решение о нанесении ударов по военным объектам на территории российского Белгорода с иностранными партнерами.

Об этом военный эксперт Олег Жданов заявил в эфире телемарафона FREEДОМ.

"С точки зрения военной мы готовы, с точки зрения международного права это является легитимной целью для нашей артиллерии, с точки зрения политики надо принять решение. … Я так понимаю, это решение должно приниматься в консолидации с нашими партнерами. Если будет достигнута договоренность, то это легитимные цели, чтобы отогнать как можно дальше от границы, создать огневую буферную зону, чтобы не повторялась история, которая сегодня повторяется изо дня в день в Сумской и Черниговской области", – сказал Жданов.

Эксперт отметил, что сегодня Харьков защищен только от ствольной артиллерии россиян.

"Единственное, что сегодня получил Харьков, это из трех компонентов выпала ствольная артиллерия. Она теперь точно не достает до Харькова. Реактивная артиллерия, системы "Смерч" и ракетные войска как до Харькова доставали, так и достают с российской территории", – добавил он.

Как сообщал УНИАН, ранее министр обороны Алексей Резников напомнил, что у Украины есть договоренности с США, что мы не будем использовать оружие, предоставленное нам США и партнерами, по территории Российской Федерации.

Он также объяснял, что таких ограничений нет относительно оккупированных территорий Украины.

Передача дальнобойного вооружения стало предметом недавних дискуссий на Западе. Пресса писала об опасениях США и их союзников того, что в случае передачи таких РСЗО Киеву украинские силы откроют огонь по территории России. К примеру, канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что Берлин не будет поставлять Украине вооружение, из которого ВСУ смогут наносить удары по территории Российской Федерации.

Президент Украины Владимир Зеленский акцентировал, что Украина не заинтересована в обстрелах жилых кварталов в России.

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