Противокорабельная ракета Х-22 разрабатывалась для борьбы с авианосными группами.

Представитель Военно-морских сил ВС Украины, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук рассказал, что Украина неоднократно подчеркивала проблемы, которые есть в Черном море.

По его словам, главные из них - это постоянное присутствие там российской авиации и достаточно широкое ее применение для непосредственного патрулирования, разведки и огневого поражения.

"Конечно, это является проблемой. Фактически, это не позволяет одной из сторон контролировать полностью акваторию, то есть нам, пока там присутствует эта авиация", - сказал он.

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Комментируя в эфире телемарафона атаку российских оккупантов на гражданское судно в Черном море, спикер МВД ВСУ рассказал, что противокорабельная ракета Х-22 разрабатывалась для уничтожения авианосных групп.

"Ситуация эта в принципе могла произойти, учитывая, что россияне применяют иногда стратегическую авиацию, применяют ракеты, которые я называю "50 на 50". Потому что им 50 лет, с момента того как их приняли на вооружение, и для них отклониться на 50 км это тоже нормальная практика. Потому что, в принципе они разрабатывались для того, чтобы бороться с авианосными группами - это противокорабельная ракета Х-22", - акцентировал Плетенчук.

По его словам, довольно трудно ожидать от россиян того, что они будут ответственно относиться к применению подобных систем вооружения в акватории, в которой осуществляется гражданское судоходство.

"Относительно последствий, то информации о погибших и пострадавших не поступало. Можно сказать "повезло" на этот раз. Конечно этот кейс видимо будет рассматриваться и в международном правовом поле, и на международных площадках. Потому что, российские оккупанты продолжают нарушать все возможные и невозможные международные конвенции и правила", - констатировал представитель ВМС.

Он отметил, что произошло это за пределами Украинского зернового коридора.

"В открытом море, но в исключительной морской экономической зоне Румынии. Исключительно морская экономическая зона - это не территориальные воды, их статус отличается соответственно. В любом случае, это очередное вопиющее военное преступление со стороны РФ", - подчеркнул Плетенчук.

Он добавил, что обычно действия российских оккупантов направлены на влияние на украинскую портовую инфраструктуру и чем дальше, тем сложнее им это делать, все меньше успешных они имеют операций.

"Сказать, что они пытаются непосредственно влиять на суда в море, я не могу. Потому что все эти суда находятся под флагами других стран. Больше всего пользуется коридором сейчас такая страна, как Китай, следующая идет Испания. Поэтому, соответственно, иметь споры с такими странами видимо российские оккупанты все же опасаются. Но, иногда они готовы рискнуть. И результат у них всегда получается примерно такой", - резюмировал Плетенчук.

Удар РФ по судну в Черном море - детали

Как писал УНИАН, 12 сентября стало известно, что российские военные нанесли ракетный удар по гражданскому судну, которое транспортировало в Египет пшеницу. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский и подчеркнул, что Украина ожидает реакции мира.

Впоследствии ВМС ВСУ уточнили, что РФ поразила гражданское судно под флагом Сент-Кит и Невис, которое находилось за пределами Украинского морского коридора и территориальных вод нашей страны. Вероятно удар был нанесен ракетой Х-22, с самолетов Ту-22. Отмечается, что такими действиями Россия продолжает нарушать законы и обычаи войны, демонстрирует полное пренебрежение Международного морского права, в частности, по защите гражданского судоходства.

Также сообщалось, что ГУР сбило российский истребитель Су-30СМ над Черным морем, его ориентировочная стоимость составляет 50 миллионов долларов.

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