Морской путь был организован после того, как Россия начала блокирование судов, которые проходили по тогдашнему "зерновому коридору".

За год работы временного морского пути, известного как "Украинский коридор", 2379 судов экспортировали украинские грузы в 46 стран мира. Общий грузооборот составил 64,4 млн тонн, из которых 43,5 млн тонн – продукция украинских аграриев. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Отмечается, что с 15 марта 2024 года "Украинский коридор", проходящий через порты "Большой Одессы", начал работу в круглосуточном режиме. Это увеличило показатели экспорта аграрной и другой продукции на 20%.

Временный морской путь был организован после того, как Россия начала блокирование судов, которые проходили по тогдашнему "зерновому коридору". В отличие от зернового коридора, Украинским морским путем можно транспортировать не только аграрную продукцию.

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В Минобновления добавили, что несмотря на систематические российские обстрелы, Силы безопасности и обороны продолжают обеспечивать морской путь для гражданских судов. Кроме составляющей безопасности, существует два основных инструмента страхования рисков судовладельцев, чьи суда направляются в или из морских портов Украины. Первый – это механизм страхования ведущими страховыми компаниями и банками мира при содействии Правительства Великобритании. Соглашение позволяет покрывать риски для судов на уровне 1-1,25% страховых премий. Это практически довоенные показатели.

Второй – гарантии возмещения ущерба фрахтователям, операторам и владельцам судов и судов внутреннего плавания во время пребывания таких судов в территориальных водах Украины.

Экспорт агропродукции

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина может повторить опыт переговоров вокруг "зерновой сделки" для привлечения РФ ко второму саммиту мира.

Королевство Бахрейн открыло доступ на свой рынок для украинских производителей мяса птицы и продуктов из него. До этого для украинской продукции открыли рынок в Боснии и Герцеговине.

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