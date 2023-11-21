Президент отмечает, что война кончится, когда Китай начнет давить на Кремль.

Президент Украины Владимир Зеленский не видит у руководства Китая желания помочь России захватить Украину. Такое мнение украинский лидер высказал в интервью британскому изданию The Sun.

"Я не вижу что Китай заинтересован помогать России оккупировать Украину. И я действительно думаю, что Россия будет давить до тех пор, пока США вместе с Китаем не скажут ей очень, очень серьезно, чтобы она покинула территорию [Украины]", – заявил президент.

Зеленский признал, что западные военные поставки помогли украинцам выстоять перед российским нашествием, но для окончательной победы нужно больше. По его словам, победа станет возможной только в том случае, если такие союзники, как Великобритания, континентальная Европа и США, останутся едиными в этой поддержке.

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Война в Украине - роль Китая

Как писал УНИАН, переговоры лидеров Китая и США не повлияют на отношение Пекина к международным и региональным кризисам, в частности, не изменят его позицию относительно войны в Украине. Это прямо признала спикер МИД Китая Мао Нин. По ее словам, Пекин заинтересован в переговорах и деэскалации.

Между тем Минфин США утверждает, что китайские компании помогают армии РФ уничтожать Украину. Пока речь идет о частных фирмах, поэтому нет доказательств, что поставки происходят с согласия Пекина.

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