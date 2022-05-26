17 человек получили ранения.

В результате сегодняшнего обстрела оккупантами Харькова погибли 8 человек, среди них пятимесячный ребенок.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко в Facebook.

"Сегодня враг расстрелял Харьков. Предварительно, били из гаубиц. Когда начался обстрел, на улице гуляла молодая семья: жена и муж, у которого на руках был 5-тимесячный малыш. Мужчина умер сразу, женщину в тяжелом состоянии госпитализировали. Впоследствии полиция Харьковской области нашла и тело ребенка. Малыша из рук отца взрывной волной отбросило вверх на крышу подъезда", - заявил он.

По словам Клименко, в результате сегодняшних обстрелов погибло 8 харьковчан. Еще 17 получили ранения.

Напомним, российские оккупанты признали себя виновными в стрельбе по жилым домам Харьковской области.

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