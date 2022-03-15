Глава государства отмечает, что российские войска фактически стали одним из поставщиков техники для украинской армии.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что враг растерян, он не ожидал такого сопротивления в Украине.

Об этом он сказал в видеообращении, размещенном в Telegram-канале Офиса президента.

"Завершился 19-й день нашего сопротивления, исторической войны. Еще один тяжелый день, который все же приближает нас к победе, приближает мир для Украины. Как и прежде, враг растерян. Они не ожидали такого сопротивления. Верили своей пропаганде, которая десятилетиями лжет о нас. Но уже начали понимать, что войной они ничего не достигнут", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что это знают их солдаты и их офицеры.

"Они бегут с поля боя, бросают технику. Мы берем трофеи и используем их для защиты Украины. Российские войска на сегодня - фактически один из поставщиков техники для нашей армии. Они и в страшном сне не могли такого увидеть", - сказал президент.

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