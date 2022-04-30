Это может произойти уже к концу следующей недели.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина замечает, что в Европейском Союзе не возникло дополнительных вопросов к первой части заполненного Украиной опросника с ответами для получения статуса кандидата на членство в ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала в эфире телемарафона.

Отвечая на вопрос о рассмотрении в ЕС заполненного Украиной опросника, Стефанишина заметила, что на этой неделе находилась с визитом в Брюсселе.

"Мы проговаривали с европейскими коллегами как мы завершаем часть технической работы над анкетой. Та часть документов, которую мы передали, - она уже обработана Европейским Союзом. Дополнительных вопросов к тем материалам, которые мы передали, нет. Работа была оценена достаточно высоко", - отметила чиновник.

Она добавила, что в части описанных в документе политических критериев, демократических институтов, прав человека и соответствующих реформ - "эту часть своей работы мы уже закрыли".

"И готовимся уже к концу следующей недели завершить всю работу над тем, чтобы передать Книгу нашей государственности полностью Европейскому Союзу... Мы надеемся, что этот день (9 мая - УНИАН) также станет решающим и переломным для позиций в странах Европейского Союза, которые в этот день будут озвучивать видение Европы, будущее Европы... И я думаю, что очень важно, чтобы это видение Европы было таким, что оно невозможно без Украины", - сказала Стефанишин.

Также на вопрос, когда Украина получит статус страны-кандидата на вступление в ЕС, она отметила, что "Украина рассчитывает, что в июне будет принято решение о предоставлении Украине статуса кандидата".

Как сообщал УНИАН, Украина передала институтам Евросоюза первую часть опросника с целью получения статуса кандидата на вступление в ЕС.

Первая часть опросника содержит политические и экономические критерии, по которым будет оцениваться готовность Украины получить статус кандидата на членство.

Вторая его часть будет охватывать оценку соответствия украинского законодательства актам права ЕС.

По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, украинские власти рассчитывают в июне получить статус кандидата на вступление в Евросоюз.