На пятом месяце полномасштабного военного вторжения России на территорию Украины президент Владимир Зеленский создал 14 военных администраций в Донецкой области.
Соответствующий указ от 4 июля опубликован на сайте Офиса президента.
В Украине созданы следующие военные администрации:
Бахмутская городская военная администрация Бахмутского района;
Великоновоселковская поселковая военная администрация Волновахского района;
Звановская сельская военная администрация Бахмутского района;
Комарская сельская военная администрация Волновахского района;
Краматорская городская военная администрация Краматорского района;
Кураховская городская военная администрация Покровского района;
Лиманская городская военная администрация Краматорского района;
Николаевская городская военная администрация Краматорского района;
Святогорская городская военная администрация Краматорского района;
Северская городская военная администрация Бахмутского района;
Соледарская городская военная администрация Бахмутского района;
Часовоярская городская военная администрация Бахмутского района;
Черкасская поселковая военная администрация Краматорского района;
Шаховская сельская военная администрация Покровского района.
Указ вступает в силу со дня его обнародования.
Война и план восстановления Украины:
4 июля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский озвучил ключевые принципы национального плана восстановления, который предлагает Украина.
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