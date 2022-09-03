Президент поблагодарил всех наших защитников и защитниц неба из воздушного командования "Схид".

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что сегодня хороший результат у Воздушных сил – сбиты "Калибры", ударный вертолет оккупантов и беспилотники.

Об этом он сказал во время вечернего видеообращения.

"Сегодня хороший результат у наших воздушных сил - сбиты "Калибры", ударный вертолет оккупантов, беспилотники. Хочу поблагодарить всех наших защитников и защитниц неба из воздушного командования "Схид". Вы молодцы – сегодня и всегда", - подчеркнул президент.

Видео дня

По его словам, каждый такой результат – это спасенные жизни украинцев и возможность не бояться.

"Мы сделаем все, чтобы Украина могла полностью обезопасить свое небо от российских ракет и авиации. Это один из фундаментальных вопросов для нашего государства", - сказал Зеленский.

Он поблагодарил всех партнеров, которые помогают Украине с ответом на этот сложный вопрос.

"Помогать Украине с противовоздушной обороной - это самый буквальный, самый очевидный способ защищать людей от российского террора", - считает глава государства.

Война в Украине:

14 июля 2022 года президент Владимир Зеленский призвал партнеров Украины как можно быстрее признать Россию государством-террористом и ужесточать санкции для РФ за террор.

3 мая к Конгрессу США обратилась Верховная рада Украины с просьбой признать Россию страной-спонсором терроризма. С таким же призывом к мировому сообществу регулярно обращаются президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Дмитрий Кулеба.

27 июля Сенат США единогласно принял резолюцию, которая призывает Государственный департамент признать Россию государством-спонсором терроризма. Однако Госдеп США серьезно обеспокоен из-за возможного признания России государством-спонсором терроризма.

3 сентября Зеленский заявил, что Россия несет ряд угроз для человечества.

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