Президент Украины заявил, что когда какое-то государство превращает энергетическую бедность или голод в оружие – это удар по каждому в мире.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия несет ряд угроз для человечества.

Об этом говорится в Telegram главы государства.

"Когда какое-то государство превращает энергетическую бедность или голод в оружие – это удар по каждому в мире. Когда какое-то государство пытается покорить другое, потому что хочет быть колонизатором, - это угроза для всех, кто ценит свою независимость. И когда людей убивают просто за то, что они есть, за то, что не отказываются от своей Родины, – это угроза человечности как таковой", - отметил Зеленский.

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Как сообщал УНИАН, 14 июля президент Владимир Зеленский призвал партнеров Украины как можно быстрее признать Россию государством-террористом и ужесточать санкции для РФ за террор.

3 мая к Конгрессу США обратилась Верховная рада Украины с просьбой признать Россию страной-спонсором терроризма. С таким же призывом к мировому сообществу регулярно обращаются президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Дмитрий Кулеба.

27 июля Сенат США единогласно принял резолюцию, которая призывает Государственный департамент признать Россию государством-спонсором терроризма. Однако Госдеп США серьезно обеспокоен из-за возможного признания России государством-спонсором терроризма.

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