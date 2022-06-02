Глава государства подчеркнул, что Украине нужна военная поддержка для защиты не только своей свободы, но и Европы.

Российская оккупационная армия уже разрушила почти весь украинский Донбасс и готова продолжать убивать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-выступления в парламенте Люксембурга.

"Мы вынуждены защищаться фактически от всей российской армии. Все боеспособные российские военные формирования России задействованы в этой агрессии", - сообщил Зеленский.

Глава государства напомнил, что российские оккупанты потеряли погибшими уже более 30 тыс. человек.

"Это больше, чем Советский Союз потерял за 10 лет войны в Афганистане. Больше, чем Россия потеряла за две чеченские войны. Но это не останавливает Россию. Это государство готово еще терять и убивать, убивать людей. Потому что всего лишь один человек в России хочет не дать нам остаться такими, какими мы есть", - подчеркнул Зеленский.

"Российская армия разрушила уже почти весь Донбасс. Этот некогда один из самых мощных промышленных центров Европы просто опустошен. Оккупанты уничтожают его город за городом. Достаточно взглянуть на город Мариуполь. Там было полмиллиона населения, обычная мирная жизнь, важный промышленный город. Теперь там выжженные развалины. И мы еще даже не знаем точно, сколько всего наших людей убили оккупанты. Минимум десятки тысяч - десятки тысяч за время, чуть меньше, чем 100 дней", - заявил президент.

"Вот что значит на самом деле характеристика этой войны как полномасштабной. И вот почему мы так громко обращаемся к миру за поддержкой. Прежде всего за оборонной поддержкой", - отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что украинцы желают оставаться такими, какими они есть.

"Именно сейчас эта война России против Украины является решающей и для всей Европы. Это война за ценности", - акцентировал президент.

"Когда мы победим в этой войне, все европейцы смогут и дальше наслаждаться своей свободой. Если же будет преобладать тот один человек, который хочет уничтожить любую свободу в Украине и Европе, то для всех на континенте наступит черное время. Такое, какое уже было в истории Европы, которое принесло континенту много страданий и жертв. И эхо которого еще можно сегодня, к сожалению, иногда услышать в голосах тех, кто пытается нарушить европейское единство. Тирания должна проиграть. Чтобы Европа могла остаться такой, какая она есть. Свободная, открытая, объединенная и способная быть сильной в многообразии", - подытожил Зеленский.

Война в Украине:

2 июня 2022 года Зеленский заявил, что Россия оккупировала около 20% территории Украины - нужно освободить 2 тыс. 603 населенных пункта.

В своем видеообращении президент Владимир Зеленский рассказал, что Россия вывозит украинцев на свою территорию, чтобы они забыли об Украине и не могли вернуться.

"Силой вывозит и взрослых, и детей. Это одно из самых подлых российских военных преступлений. Всего сейчас вывезено более 200 тысяч украинских детей. Это и сироты из детских домов. И дети с родителями. И дети, разлученные со своими семьями", - рассказал он.

Ранее президент страны-оккупанта Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке предоставления российского гражданства детям-сиротам из Украины, в частности, с оккупированных территорий.

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