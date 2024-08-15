Есть новое пополнение нашего обменного фонда, отметил президент Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, где на фронте сейчас максимум внимания сосредоточено на обороне.

Об этом он сказал в своем видеообращении, говоря о проведенном им сегодня заседании Ставки. "Только что провел Ставку. Был доклад главкома Сырского (Александр Сырский, - Ред.). Фронт - наши основные направления защиты. Торецк. Покровский и другие. Больше всего там российских штурмов сейчас - и максимум оборонительного нашего внимания. Приоритетные поставки - именно туда. Всего, что сейчас необходимо", - отметил Зеленский.

В частности, отметил он, Сырский доложил об операции в Курской области России. "Есть новое продвижение. Есть новое пополнение нашего обменного фонда. Также генерал Сырский доложил о завершении освобождения города Суджа от российских военных. И там сейчас создается украинская военная комендатура. Освобождены также еще несколько населенных пунктов. В целом уже более 80. Я благодарю каждого нашего воина, который все это обеспечивает", - сказал президент.

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Как сообщал УНИАН, ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сирский проинформировал участников заседания Ставки Верховного главнокомандующего с участием Зеленского, что на территории Курской области России, которую контролируют Силы обороны Украины, создана военная комендатура во главе с генерал-майором Эдуардом Москалевым.

По словам Сырского, на территории Курской области завершены поиски и уничтожение противника в населенном пункте Суджа и трех других населенных пунктах.

Главнокомандующий также отметил, что всего с начала операции на территории Курщины украинские войска продвинулись в оборону противника на 35 км. Взято под контроль 1 тыс. 150 квадратных км территории, 82 населенных пункта.

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