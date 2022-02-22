Путин подписал с главарями "Л/ДНР" "договор о дружбе и сотрудничестве с Россией".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решением по "Л/ДНР" Россия создает юридическую основу для дальнейшей вооруженной агрессии против Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал в своем заявлении на совместном брифинге с президентом Эстонии Аларом Карисом.

Зеленский отметил, что вчерашнее решение РФ о признании террористических образований "ДНР" и "ЛНР" - это новый акт агрессии против Украины, который требует немедленной решительной реакции со стороны международного сообщества.

"Считаем, что этим решение РФ создает юридическую основу для дальнейшей вооруженной агрессии против Украины, нарушая все возможные двух - и многосторонние международные обязательства, резолюцию Совбеза ООН по Украине от 17 февраля 2015 года", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании террористических группировок "ДНР" и "ЛНР". В них, в частности, Путин для "поддержания мира" поручает ввести российские войска на территорию ОРДЛО.

Офис генерального прокурора Украины открыл уголовное производство в связи с призывами к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории Украины.

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что Украина готовится подавать дополнительные материалы в Европейский суд по правам человека относительно действий России на Донбассе.