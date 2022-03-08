Зеленский сделал заявление по Путину / REUTERS
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что лидер РФ Владимир Путин находится в информационном пузыре.
Об этом он заявил в интервью ABC News.
По словам Зеленского, Путин может закончить войну, которую развязал в Украине.
"Путин находится в информационном пузыре, он может сам закончить войну, которую начал", - заявил президент Украины.
Зеленский также добавил, что народ, который его избрал, не готов к капитуляции и ультиматумов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина будет настаивать на переговорах с Россией, пока не будет найден способ сказать украинцам, как мы придем к миру.