Зеленский заявил, что этот разговор только поможет Путину, уменьшив его изоляцию.

Президент Украины Владимир Зеленский просил канцлера Германии Олафа Шольца не проводить разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом Reuters сообщил источник в Офисе президента Украины.

По словам источника, Шольц заранее проинформировал Зеленского о своих планах поговорить с Путиным.

"Канцлер сказал нашему президенту, что планирует поговорить с Путиным. Президент сказал, что это только поможет Путину, уменьшив его изоляцию. Путин не хочет настоящего мира, он хочет перерыва", — сказал источник.

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Собеседник издания отметил, что разговор с Шольцем не принесет мира, поскольку позволит Путину сменить обстановку и продолжить войну.

"Путин просто повторит ложь, которую он говорил годами, создавая видимость того, что он больше не изолирован", - сказал источник в ОП.

Разговор Путина и Шольца - что известно

Сегодня канцлер Германии Олаф Шольц впервые за два года провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

В ходе разговора, который длился около часа, Шольц заявил Путину, что Германия продолжит поддерживать Украину, столько, сколько это необходимо. Он также призвал Россию вести переговоры с Украиной с целью установления справедливого и прочного мира.

в свою очередь Путин заявил Шольцу, что "возможные договоренности по Украине должны исходить из новых территориальных реалий".

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