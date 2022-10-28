Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается усилить давление на наши позиции, используя мобилизованных.

Уже скоро России может понадобиться и новая волна мобилизации для отправки людей на войну.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в вечернем видеообращении.

Он отметил, что провел несколько совещаний с военными относительно текущей ситуации на передовой.

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"Сегодня у врага отчитываются о якобы завершении их мобилизации... О якобы ненужности новых волн отправки граждан России на фронт. Мы чувствуем на передовой совсем другое. Хотя Россия и пытается усилить давление на наши позиции, используя мобилизованных, но они настолько плохо подготовлены и экипированы, настолько грубо применяются командованием, что это позволяет предположить: уже скоро в России может потребоваться и новая волна отправки людей на войну", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина к этому готовится. "Готовимся к тому, что текущее российское руководство будет искать любых новых возможностей, чтобы продолжать войну, в частности, и благодаря своим сообщникам - в Иране", – подчеркнул президент Украины.

Он добавил, что именно поэтому ежедневно идет работа с партнерами для того, чтобы усилить противовоздушную оборону и другие оборонительные возможности.

Зеленский подчеркнул, что украинский флаг будет возвращен во все уголки Украины.

Завершение мобилизации в РФ: что известно

28 октября министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу отчитался перед российским диктатором Владимиром Путиным об итогах частичной мобилизации. Шойгу заявил, что мероприятия по частичной мобилизации завершены. По его словам, за месяц и 1 неделю после объявления мобилизации были мобилизованы 300 тысяч человек, а 82 тысячи призванных в рамках частичной мобилизации уже направлены на фронт.

20 октября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что по состоянию на середину октября в России мобилизовали 200 тысяч человек.