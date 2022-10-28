Награда предоставляется за проявленные гуманизм, милосердие и солидарность с украинским народом.

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил почетное отличие "Город-спаситель" столице Чехии Праге.

На сайте президента опубликован указ №742/2022 "О присвоении почетного отличия "Город-спаситель" городу Прага (Чешская Республика)".

В нем отмечается, что эту почетную награду присваивают за проявленные гуманизм, милосердие и солидарность с украинским народом, всестороннюю помощь гражданам Украины, которые вынужденно покинули родину в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, а также весомую поддержку Украины в защите ее независимости и суверенитета.

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Награды тем, кто помогает Украине

Как сообщал УНИАН, ранее президент выразил благодарность и присвоил почетную награду "Город-спаситель" польскому Жешуву.

Также ранее президент вручил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону орден Свободы.

Кроме того, в Киеве появилась Аллея Смелости. Там указаны имена политических лидеров и других представителей стран-партнеров, которые поддерживают Украину с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации.

Кроме Бориса Джонсона, на Аллее отметили президента Польши Анджея Дуду, президента Латвии Эгилса Левитса, премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, Чехии Петра Фиала и Словении Янеза Янша, а также вицепремьер-министра Польши по вопросам безопасности Ярослава Качиньского.

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