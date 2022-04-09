Он также поблагодарил ЕС за поддержку в течение многих лет, за экономическую, финансовую помощь, в том числе на оружие.

Президент Украины Владимир Зеленский просит Евросоюз помочь Украине противостоять России новыми санкциями против агрессора.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время совместного брифинга с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен по итогам встречи в Киеве, проведенного для представителей украинских и иностранных СМИ.

"Хочу поблагодарить за мощную санкційну политику, спасибо всему миру, спасибо Европейскому Союзу, Урсуле фон дер Ляєн. Я благодарен лично за пятый санкционный пакет. Но считаю, что этого мало. Они (русские – УНИАН) у нас очень много всего забрали. Они у нас забрали и территории, и людей", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Украина сможет вернуть территории, но не сможет вернуть людей.

"И за все это будет, уверен, большая ответственность. Поэтому прошу нам помогать своими санкциями. И они должны только наращиваться. По-другому Россия ничего и никого не хочет слышать", - сказал президент Украины.

Он также поблагодарил ЕС за поддержку в течение многих лет, за экономическую, финансовую помощь, в том числе на оружие, что очень важно в условиях, когда через ракетные и авиаудары, за русских захватчиков украинские предприятия не могут работать, пока экономика не может работать.

"Я не хотел бы как президент либерального мирного государства говорить сегодня много об оружии. Но сегодня мы боремся за нашу жизнь, свободу, территориальную целостность, и самое главное, за всех наших людей. Потому что это и есть сокровище, есть наша прочность, как уже все видят", - подчеркнул Зеленский.

Он отдельно поблагодарил за санкционную политику против РФ.

Напомним, Зеленский также заявил о необходимости полного эмбарго на газ и нефть РФ.

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