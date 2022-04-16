С соответствующим докладом на правительственном совещании выступил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что в Украине посевная кампания началась во всех областях страны, в том числе в Луганской и Донецкой.

Об этом глава государства сказал во время вечернего видеообращения, опубликованного в Telegram.

Так, с соответствующим докладом на правительственном совещании выступил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский.

"Министр аграрной политики и продовольствия доложил, что посевная кампания началась, продолжается во всех областях нашего государства, включая, кстати, с Луганской и Донецкой", - заявил Зеленский.

Напомним, Зеленский рассказал о тарифах на свет на ближайшие полгода.

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