Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что в Украине посевная кампания началась во всех областях страны, в том числе в Луганской и Донецкой.
Об этом глава государства сказал во время вечернего видеообращения, опубликованного в Telegram.
Так, с соответствующим докладом на правительственном совещании выступил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский.
"Министр аграрной политики и продовольствия доложил, что посевная кампания началась, продолжается во всех областях нашего государства, включая, кстати, с Луганской и Донецкой", - заявил Зеленский.
Напомним, Зеленский рассказал о тарифах на свет на ближайшие полгода.