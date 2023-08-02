По его словам, подойдут даже старенькие С-300.

Президент Владимир Зеленский поручил украинским дипломатам сосредоточиться на поиске большего количества оружия, в частности систем противовоздушной обороны для Украины.

Выступая на совещании с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины, он заявил, что сейчас Украина получает "больше оружия, чем кто-либо мог предвидеть" в начале полномасштабного вторжения. Несмотря на это, этого все еще меньше, чем надо для превосходства над российскими оккупантами.

Украинский лидер отметил важность усиления воздушного щита. По словам Зеленского, нам нужны все системы ПВО, которые мы можем получить, даже старые С-300.

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"Украина должна быть защищена от российского террора. Это действительно очень сложная задача. Но присоединение каждого нового государства к созданным нами оборонным коалициям упрощает выполнение этой фундаментальной задачи. Коалиция "Пэтриотов" и "Насамсов", "Самп-Ти" и "Айрисов "- каждой системы, которая эффективна и должна стать доступной... даже С-300... сегодня война, сегодня все важно", – отметил президент.

Украинский лидер отметил необходимость и в дальнейшем работать с государствами-партнерами, и прежде всего с США для получения дальнобойного оружия.

"Должен наступить тот день, когда так же привычно для всех нас, для наших воинов, как "Джавелины" или "Хаймарсы", так же заработают и ATACMS", – подытожил Зеленский.

ПВО для Украины

Ранее в ОП заявляли, что Украине необходимо 10-12 комплексов Patriot или аналогичных систем, чтобы покрыть всю территорию страны.

Недавно стало известно, что Украина до конца года получит от Германии еще две современные системы противовоздушной обороны малого радиуса действия Skynex.

Компания Raytheon Technologies планирует изготовить еще пять батарей системы противовоздушной обороны Patriot для Украины до конца 2024 года.

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