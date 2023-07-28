Подоляк раскрыл тактику оккупантов.

Украине необходимо 10-12 комплексов Patriot или аналогичных систем, чтобы покрыть всю территорию страны.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью The Guardian. "Тактика России ясна: они используют массированные атаки беспилотников, чтобы перегрузить наши зенитные системы, а затем параллельно у них появляется возможность использовать баллистические ракеты для поражения объектов инфраструктуры, - объяснил он.

Эта стратегия уже не работает в Киеве, где построена сложная многоуровневая система ПВО, однако в Одессе и других районах юга - нет.

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"У нас нет достаточного количества современных зенитных комплексов типа Patriot, способных поражать российские ракеты последнего поколения типа "Оникс" и "Кинжал" - дефицит этих систем означает, что мы не можем прикрыть все районы страны", - сказал Подоляк, отметив, что 10-12 комплексов Patriot или аналогичных систем смогут сделать это.

ЗРК Patriot в Украине: что известно

Официально сообщалось о передаче Украине двух дивизионов Patriot - от Соединенных Штатов Америки и Германии. В середине июля стало известно, что Берлин передаст Украине дополнительные пусковые установки и ракеты к ним.

В начале апреля президент Владимир Зеленский поблагодарил за систему Patriot Нидерланды, заявив, что она уже спасла тысячи жизней.

Весной СМИ сообщали, что Украина смогла сбить самолет дальней авиации ВКС РФ с помощью этой системы. Кроме того, во время одной из атак, украинские защитники сбили ракету "Кинжал".

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