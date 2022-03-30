Он подчеркнул, что ни одно другое государство со времен Второй мировой войны и агрессии нацистов на море не создавала такой угрозы свободному мореходству, которую уже создала Россия.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает опасности для любых судов и портов любой страны в Черноморском регионе через российские дрейфующие мины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в своем обращении к норвежскому парламенту.

Президент отметил, что блокада украинских портов была реализована Россией "не просто силами флота - они заминировали море".

"И теперь мины, установленные российскими силами, дрейфуют морем. И это опасность. Для кого-то, для любых судов и портов любой страны в Черноморском регионе. Одну из этих мин недавно удалось вовремя обезвредить в Босфоре. Другую - вблизи границы Болгарии, еще одну - у побережья Румынии", - подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что не хочется представлять, что будет, если часть этих мин не удастся вовремя обезвредить, и кто тогда пострадает.

"Возможно, паромы... или пассажирские лайнеры, или торговые суда. А возможно и танкеры, подрыв которых может привести не только к человеческим жертвам, но и к масштабной экологической катастрофе. И тогда Россия снова скажет, как всегда, что это якобы не она. Как говорила неоднократно, когда убивала в Европе критиков российской власти, или даже когда сбила малайзийский "Боинг" в небе над Донбассом", - сказал Зеленский.

Президент также отметил, что ни одна другая держава со времен Второй мировой войны и агрессии нацистов на море не создавала такой угрозы свободном мореходству, которую уже создала Россия.

Напомним, мины в Черном море, которые обнаружила Турция, были увлеченные РФ в Крыму в 2014 году. 26 марта Турция перекрывала движение судов проливом Босфор через мину, вероятно, одну из тех, которыми Россия заминировала Черное море. Саперы обезвредили ее, после чего навигацию проливом восстановили.

Впоследствии морскую мину нашли у побережья Румынии.

Ранее Россия заминировала участки Черного моря вблизи Украины и распространила через госагентства информацию о том, что эти мины могут достаться Босфору. Российские источники сообщали о размещении 420 мин.

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