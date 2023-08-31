Войска страны агрессора демотивированы и не понимают, за что воюют в Украине, считает президент.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что мотивация воевать у украинских войск выше, чем у войск врага. В то же время он подчеркнул, что решающее значение здесь имеет гарантия тылового обеспечения.

"Они рассчитываются на то, что все идут в бой, и даже если что-то случится -не дай Бог - будет конкретная машина, которая их заберет", - сказал президент в интервью португальскому телеканалу RTP.

Он отметил, что сейчас Украина испытывает недостаток бронированных медицинских машин для вывоза раненых с поля боя. По его словам, это "может демотивировать" защитников.

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Глава государства также подчеркнул, что войска страны агрессора демотивированы и не понимают, за что воюют в Украине.

"Они сражаются из-за страха не продвинуться вперед и из-за того, что с ними будет, если они покинут фронт. Ими движет выживание", - объяснил он.

Спасти раненых - последняя помощь украинской армии

В четверг, 31 августа, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получила большую партию бронированных автомобилей для медицинской эвакуации он не видел. Он подчеркнул, что бронированные "медэваки" - это именно то, что "сейчас очень нужно".

В среду, 30 августа, Берлин отчитался о передаче Украине нового пакета военной помощи, в который вошел полевой госпиталь.

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