В среду, 30 августа, Берлин отчитался о передаче Украине нового пакета военной помощи. Как говорится на сайте правительства Федеративной Республики Германия, в очередной пакет помощи вошли танки, беспилотники, радар для систем противовоздушной обороны и не только.
Так, пакет помощи включает:
- 10 боевых танков Leopard 1A5;
- один радар TRML-4D;
- 16 беспилотных комплексов для разведки Vector;
- 4 транспортера танков HX81 и 4 полуприцепа;
- более 13 млн боеприпасов к стрелковому оружию.
- полевой госпиталь.
Военная помощь Германии Украине - последние новости
24 августа стало известно, что Германия передала Украине пакет помощи, включавший дополнительные ракеты для комплекса противовоздушной обороны Patriot, системы обнаружения БПЛА, разведывательные БПЛА и прочее. Сумма, выделенная Германией на помощь Украине, уже превысила 5 миллиардов евро в этом году (для сравнения, за весь прошлый год было предоставлено помощи на 2 миллиарда евро).
Украина также рассчитывает получить немецко-шведские авиационные крылатые ракеты TAURUS (дальность 500 км).В этом месяце в правительстве Германии заявили, что Украина имеет полное право на такую помощь.