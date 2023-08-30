Также передано 16 беспилотных комплексов для разведки Vector.

В среду, 30 августа, Берлин отчитался о передаче Украине нового пакета военной помощи. Как говорится на сайте правительства Федеративной Республики Германия, в очередной пакет помощи вошли танки, беспилотники, радар для систем противовоздушной обороны и не только.

Так, пакет помощи включает:

10 боевых танков Leopard 1A5;

один радар TRML-4D;

16 беспилотных комплексов для разведки Vector;

4 транспортера танков HX81 и 4 полуприцепа;

более 13 млн боеприпасов к стрелковому оружию.

полевой госпиталь.

Военная помощь Германии Украине - последние новости

24 августа стало известно, что Германия передала Украине пакет помощи, включавший дополнительные ракеты для комплекса противовоздушной обороны Patriot, системы обнаружения БПЛА, разведывательные БПЛА и прочее. Сумма, выделенная Германией на помощь Украине, уже превысила 5 миллиардов евро в этом году (для сравнения, за весь прошлый год было предоставлено помощи на 2 миллиарда евро).

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Украина также рассчитывает получить немецко-шведские авиационные крылатые ракеты TAURUS (дальность 500 км).В этом месяце в правительстве Германии заявили, что Украина имеет полное право на такую помощь.

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