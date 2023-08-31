Военные получат дополнительное оружие и боеприпасы.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получила крупную партию бронированных автомобилей для медицинской эвакуации. Для украинской армии также передали очередную партию помощи в виде оружия и боеприпасов.

В Минобороны во время ежедневного селекторного совещания с президентом не уточнили, от каких именно стран поступила помощь. При этом Зеленский подчеркнул, что бронированные "медваки" - это именно то, что "сейчас очень нужно".

Кроме того, должностные лица Мининфраструктуры рассказали главе государства о подготовке следующих шагов в пределах "зернового коридора". По словам президента, Кабмин совместно с офисом главы государства также работают над подготовкой к зиме. Поэтому на совещании обсудили энергетическую систему страны, развертывание пунктов несокрушимости и ситуацию с бомбоубежищами.

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Также Министерство внутренних дел отчиталось Зеленскому о ликвидации последствий вражеских обстрелов и ситуации безопасности перед стартом нового учебного года.

Военная помощь для Украины - последние новости

Недавно Украина получила новый пакет военной помощи от Германии. В него вошли танки, беспилотники, радар для систем противовоздушной обороны, боеприпасы и тому подобное. Также в рамках очередного пакета помощи поступил полевой госпиталь.

Накануне о выделение дополнительного пакета военной помощи Украине объявили США. Его общая сумма составляет 250 миллионов долларов. В новый пакет войдут ракеты AIM-9M для противовоздушной обороны, боеприпасы, в частности для HIMARS, противотанковые системы и ракеты, машины скорой помощи, запчасти и тому подобное.

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