Украинский президент подчеркнул, что ни один другой террорист, кроме России, не бил по безопасности сразу стольких народов.

Президент Владимир Зеленский спустя уже 7-м массированную атаку на объекты "зерновой инициативы" обратился к мировым лидерам и призвал отреагировать новым давлением и санкциями. Об этом он сказал в своем вечернем видеообращении.

"Прошлой ночью российские террористы снова ударили целенаправленно по нашим портам. По той нашей инфраструктуре, которая задействована в гарантировании не нашей, А общей – мировой – продовольственной безопасности. Всего за один месяц, прошедший после попытки России уничтожить Черноморскую зерновую инициативу, это сегодня была уже седьмая, седьмая массированная российская атака", - подчеркнул он.

Под ударом ночью были порт Рени, порт Измаил, порт Южный, порт Одесса, порт Черноморск, Николаев, уточнил Зеленский.

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"Каждый российский удар по ним - это удар по мировым продовольственным ценам, это удар по социальной и политической стабильности в Африке, в Азии. Базовые вещи, которые дают каждому обществу нормальную жизнь, - это еда на столах у семей. Ни один другой террорист в мире, кроме России, еще никогда так откровенно и намеренно не бил по безопасности сразу стольких народов. Надо на это реагировать. Всем! Надо этому противодействовать-активно, именно совместными усилиями", - сказал глава государства.

Он поблагодарил всех лидеров и государств, которые помогают Украине защищаться и защищать "общую безопасность всех в мире".

"ПВО для Украины, оружие для наших воинов, санкционное, финансовое и политическое давление на Россию – это сейчас основные вещи, которые не кому - то одному, а всем в мире гарантируют безопасность и возвращение спокойствия", - подчеркнул Зеленский.

Атака РФ на Одесскую область 16 августа - детали

Ночью 16 августа Россия атаковала южные регионы Украины с помощью ударных беспилотников. Удары наносили несколькими волнами.

Первая волна была направлена на Николаевщину, но украинская противовоздушная оборона уничтожила все дроны. Впоследствии еще двум мощным волнам атак подвергся юг Одесской области. Силами противовоздушной обороны уничтожено 13 дронов типа "Shahed-136", из них 11 - в Одесской области.

Утром сообщалось, что враг попал по территории одного из портов, разрушив ангары с зерном и сельскохозяйственную технику. Жертв удалось избежать.

Впоследствии в офисе президента и Силах обороны полдня показали последствия ночной атаки беспилотников на морской торговый порт в Рени, что на юге Одесской области. Там констатировали, что террористы продолжают воевать с продовольствием.

Днем министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что первое судно за месяц - после срыва "зерновой сделки" Россией - вышло из порта Одессы с продовольствием. Оно шло по временному коридору для торговых судов курсом на Босфор. Временные маршруты движения гражданских судов в и из черноморских морских портов Украины начали действовать с 8 августа.

Украина предложила этот маршрут в своем обращении к Международной морской организации (IMO). В свою очередь Совет IMO признает международное право Украины на свободное торговое судоходство и призывает Россию прекратить любые угрозы и соблюдать международные конвенции.