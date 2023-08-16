Пуски осуществили из Приморско-Ахтарска.

Сегодня вечером Российская Федерация атаковала Украину дронами-камикадзе типа "Shahed".

Сейчас тревога объявлена в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях. Вечером в Воздушных силах Вооруженных сил Украины сообщили, что захватчики осуществили пуски дронов из Приморско-Ахтарска.

В 01:19 военные сообщили, что группа дронов "Shahed" движется над акваторией Черного моря в направлении юга Одесской области.

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Обновлено в 03:37: Дроны заходят в устье Дуная, двигаются по тому же маршруту, что и предыдущие.

Обновлено в 03:25: Сейчас тревога звучит в Одесской и Запорожской областях.

Обновлено в 03:18: Шахеды направляются в направлении юга Одесской области

Также ВС фиксируют активность российской тактической авиации на юго-восточном направлении. Существует угроза применения авиационного вооружения.

Обновлено в 03:05: "Очередные группы вражеских ударных БпЛА двигаются над акваторией Черного моря в направлении Одесской области (курс может меняться)", - сообщают Воздушные силы.

Обновлено в 02:55: Отбой для всех областей.

Обновлено в 02:35: Отбой угрозы для Одесской, Херсонской и Николаевской областей.

Обновлено в 02:15: Угроза применения ударных беспилотников для Харьковщины.

Обновлено в 01:40: Глава Одесской ОВА Олег Кипер обратился к жителям Измаильского района: "Если вы еще не в укрытиях - немедленно отправьтесь в безопасные места и будьте там до отбоя угрозы! Жителей всех других районов области также призываю не выходить из укрытий до конца воздушной тревоги", - сказал он.

Обновлено в 01:33: Тревогу отменили в Полтавской и Кировоградской областях.

Обновлено в 01:30: Большая группа "шахедов" заходит в устье Дуная. Они движутся в сторону Измаила.

Ранее воздушные силы сообщили, что дроны фиксируют над Николаевщиной.

Последняя атака на Украину: что известно

Напомним, вчера российские захватнические войска массированно обстреляли территорию Украины ракетами. Взрывы раздавались в ряде областей, утром стало известно, что есть попадания по различным объектам.

В Вооруженных силах Украины сообщили, что оккупанты выпустили не менее 28 крылатых ракет (Х-22, Х-101/Х-555 и "Калибры"). 16 из них уничтожила украинская противовоздушная оборона.

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