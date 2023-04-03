По мнению главы государства, этого можно достичь лишь победой на поле боя в Украине, чтобы остановить РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об условии, при котором возможен мир с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал во время визита в село Ягидне на Черниговщине. Он подчеркнул, что Украина хочет мира.

"Но каким образом можно достичь мира с Россией? Только победой на поле боя в нашей стране..., чтобы остановить РФ", - сказал президент.

В противном случае, по мнению Зеленского, после Украины Россия пойдет в Европу.

"А вы уже можете видеть результат того, что оккупанты делают с городами в нашей стране", - добавил он.

Глава государства подчеркнул, что для достижения этой цели Украине нужно все из того, что есть у партнеров и что они могут предоставить, имея в виду помощь оружием и амуницией.

Он также поблагодарил всех партнеров за уже оказанную поддержку, что поможет спасти жизнь украинцев.

Война в Украине: как РФ отдаляет мир

В ноябре 2022 года на саммите G20 Зеленский представил украинскую формулу достижения мира и призвал лидеров иностранных государств помочь Украине реализовать ее. По его словам, каждый из 10 пунктов формулы четко проработан: это радиационная и ядерная безопасность; продовольственная безопасность; энергетическая безопасность; освобождение всех пленных и депортированных; выполнение устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка; вывод российских войск и прекращение боевых действий; возвращение справедливости; противодействие экоциду; недопущение эскалации; фиксация окончания войны.

Россия "формулу мира" Украины игнорирует, но уже начала говорить о мире. В частности, недавно глава Минобороны РФ Сергей Шойгу случайно "ляпнул" о мире с Украиной в комментарии российским СМИ, а затем скрылся от журналистов.

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