Об этом президент сказал во время посещения села Ягодное на Черниговщине, где в подвале школы оккупанты удерживали в антисанитарных условиях 367 гражданских.

Президент Украины Владимир Зеленский пожелал президенту страны-агрессора РФ Владимиру Путину "провести остаток своих дней в подвале и с ведром вместо туалета".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский заявил во время визита в село Ягодное на Черниговщине, в подвале школы которого с 3 по 30 марта 2022 года российские оккупанты удерживали в антисанитарных условиях 367 гражданских.

"Увидев все это, могу пожелать президенту России провести остаток своих дней в подвале и с ведром вместо туалета", - отметил Зеленский.

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Он поблагодарил украинцев - жителей села Ягодное-за их борьбу за жизнь.

Ситуация в Ягодном

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 апреля, Зеленский посетил школу, в подвале которой площадью менее 200 квадратных метров с 3 по 30 марта 2022 года оккупанты удерживали в антисанитарных условиях, без воды и еды, 367 гражданских. Среди заложников было 50 детей, в том числе несколько младенцев – самому маленькому было полтора месяца. 11 человек умерли, не выдержав нечеловеческих условий. Десятерых расстреляли российские оккупанты.

В результате военной агрессии все 173 подворья в селе Ягодном получили повреждения, 16 из них разрушены. Кроме того, были уничтожены объекты коммунальной собственности - дом культуры и фельдшерский пункт. Подверглось значительным разрушениям здание школы.

Как сообщил начальник Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус, за прошлый год благодаря финансированию из государственного и областного бюджетов, благодаря волонтерам, правительству Латвии, которое выделило средства на строительные материалы и восстановление домов, отремонтировано более 100 домов.

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