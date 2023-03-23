Президент назвал пять ключевых опасностей, которые отдаляют Украину и Европу от завершения войны и достижения мира.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о пяти ключевых причинах затягивания войны с РФ и отдаления мира.

Зеленский в обращении к участникам заседания Европейского совета подчеркнул: если в сотрудничестве Украины и Европы не будет проволочек или стагнации, если совместные усилия будут решительно направлены на украинскую победу, то победа будет уже в этом году.

"Чем быстрее мы с вами совместно действуем, тем больше жизней спасаем", – отметил Зеленский.

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В то же время президент назвал пять ключевых опасностей, которые отдаляют Украину и Европу от завершения войны и достижения мира.

В частности, это промедление с поставкой украинской армии дальнобойных ракет и современных самолетов, промедление с принятием новых жестких санкционных пакетов, промедление с реализацией украинской формулы мира и организацией "саммита мира", промедление с интеграцией Украины в Европейский Союз.

"Можем организовать саммит в одной из мировых столиц – в одной из европейских столиц. Разве это не добавит глобальной силы Европе? Точно добавит", - заявил он.

В контексте евроинтеграционных перспектив Зеленский подчеркнул, что, даже несмотря на российскую агрессию, Украина продолжает развитие институций по европейским стандартам.

"Результаты очевидны: мы выстояли в войне, наши институции действуют вопреки всему, финансовая система, банки, все государственные услуги, социальная сфера. И критически важно, чтобы не было затягивания в сближении Украины и Евросоюза. Это важно и для защиты Украины, и для защиты европейской системы. Это отвечает объективной потребности усиливать Европу постоянно, потому что только постоянное усиление гарантирует неизменную устойчивость", - отметил президент.

Он заявил, что Украина готова к решению о начале уже в этом году переговоров по членству в Евросоюзе.

Президент подчеркнул, что война учит лидеров тому, что честность в отношениях между союзниками гарантирует победу.

"Я честно отметил пять ключевых опасностей, пять причин затягивания этой войны и отдаления мира. Должны сделать все, чтобы затягивания не было. И действительно можем это сделать. Европа умеет быть решительной. Я знаю, что вы умеете ценить время. Пусть каждая встреча, каждая дискуссия, каждый день нашей совместной работы приближает возвращение мира и освобождение нашей земли и всей Европы от российского зла. Если Европа будет медлить, зло может успеть перегруппироваться и настроиться на годы войны. В ваших силах не допустить этого. В наших с вами общих силах освободить Украину от российской агрессии уже в этом году", – констатировал Зеленский.

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