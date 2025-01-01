Оккупанты хотят выйти на трассу Павлоград - Покровск.

Бои за город Покровск Донецкой области не прекращаются, российские оккупационные войска пытаются окружить населенный пункт, заявил офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий в эфире Еспресо.

Он отметил, что бои на всех участках фронта продолжаются непрерывно - не прекращались даже в новогоднюю ночь. Самыми горячими же точками сегодня остаются Покровск и прилегающие территории.

"Мы держим ситуацию под контролем и будем уничтожать врага столько, сколько нужно. В новогоднюю ночь также было ликвидировано немало оккупантов именно на Покровском направлении", - сообщил Цехоцкий.

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По его словам, противник осознает рост потерь, пытается взять город Покровск в кольцо, выйти на трассу Павлоград - Покровск и заставить гарнизон ВСУ оставить позиции.

"Наша задача - этого не допустить. Трасса из Покровска в направлении Павлограда находится под нашим контролем, хотя отдельные вражеские дроны все же долетают", - отметил офицер ВСУ.

Он добавил, что украинские воины очень нуждаются в дополнительных средствах, которые "могли бы парализовать, нейтрализовать и не позволить врагу господствовать в небе".

Ситуация на Покровском направлении: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по мнению экс-спикера Генерального штаба ВСУ, полковник запаса ВМС ВСУ Владислава Селезнева, российские захватчики попытаются обойти город Мирноград и создать тиски полуокружения с севера и северо-востока от Покровска.

Американский Институт изучения войны со ссылкой на оценки западных и украинских источников утверждал, что РФ планировала до конца 2024 года захватить Покровск после того, как россиянам стало понятно, что вся территория Донетчины до конца года не будет оккупирована.

31 декабря лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" сообщил, что оккупанты вошли в Нововасильевку на Покровском направлении. Он добавил, что враг закрепился на окраине села.

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