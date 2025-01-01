Посол выразила твердое убеждение в том, что США и РФ должны сохранять существующие связи "и налаживать новые между россиянами и американцами".

США готовы к конструктивному и уважительному диалогу с российскими властями, несмотря на "имеющиеся глубокие разногласия по многим вопросам". Такое заявление сделала в новогоднем обращении посол США в РФ Линн Трейси.

"К сожалению, мы живем в непростое время, когда конфликты и неопределенность продолжают тяжким бременем ложиться на страны мира, в том числе, в этом регионе. А огромная потребность в дипломатических усилиях продолжает сохраняться", – сказала она.

Кроме того, посол выразила твердое убеждение в том, что США и РФ должны сохранять существующие связи "и налаживать новые между россиянами и американцами".

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"Один из главных способов, которым мы этого добиваемся – держать открытыми двери для прямого общения между людьми, чтобы сберечь многолетние связи между нашими народами. Мы по-прежнему приглашаем российских граждан приезжать и учиться в США, чтобы студенты, ученые, деятели искусства и музыканты могли общаться друг с другом", – добавила Трейси.

Посол также выразила надежду, что в 2025 году будут найдены решения для "мирного будущего". При этом она не стала прямо упоминать развязанную Россией полномасштабную войну против Украины.

Война в Украине: политика США

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину США поддерживают нашу страну, предоставляя как военную, так и финансовую помощь. Кроме того, против ряда субъектов и лиц были введены санкции.

30 декабря Минфин США объявил о выделении Украине 3,4 миллиарда долларов прямой бюджетной поддержки. Эти средства являются последней выплатой, предусмотренной в рамках американского закона о дополнительных ассигнованиях на безопасность Украины в 2024 году.

Стоит отметить, что США также предоставляют Украине помощь, которая будет обеспечена за счет доходов от замороженных активов РФ.

Кроме того, Вашингтон наращивает поставки оружия в Украину. Такое заявление недавно сделал президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что темп поставок должен стать таким, чтобы сбить темп российских штурмов.

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