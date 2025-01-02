Также оккупанты продвинулись в Новоелизаветовке.

Завершился 1043-й день полномасштабной войны против Украины. Российские захватчики продвинулись на фронте в Донецкой области.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState. В частности, враг продвинулся в Курахово Донецкой области и на южных окраинах этого города.

Кроме того, авторы информируют о продвижении РФ возле Волкового и Нескучного.

Видео дня

"Враг продвинулся возле Волкового, Нескучного, в Новоелизаветовке, Соленом, Воздвиженке, Курахово и его южных окраинах", – говорится в сообщении.

Карта боевых действий сейчас выглядит так:

Война в Украине: ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, с начала суток, 1 января 2025 года, по состоянию на 22:00 на фронте произошло 125 боестолкновений. Больше всего (35 раз) россияне атаковали на Покровском направлении.

Отмечается, что Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощения их боевого потенциала.

Между тем DeepState информирует о тяжелой ситуации в Нововасильевке, что к югу от Покровска в Донецкой области. Враг преобладает в живой силе, и это может стать решающим фактором, говорят авторы проекта.

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