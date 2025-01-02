Завершился 1043-й день полномасштабной войны против Украины. Российские захватчики продвинулись на фронте в Донецкой области.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState. В частности, враг продвинулся в Курахово Донецкой области и на южных окраинах этого города.
Кроме того, авторы информируют о продвижении РФ возле Волкового и Нескучного.
"Враг продвинулся возле Волкового, Нескучного, в Новоелизаветовке, Соленом, Воздвиженке, Курахово и его южных окраинах", – говорится в сообщении.
Карта боевых действий сейчас выглядит так:
Война в Украине: ситуация на фронте
По данным Генштаба ВСУ, с начала суток, 1 января 2025 года, по состоянию на 22:00 на фронте произошло 125 боестолкновений. Больше всего (35 раз) россияне атаковали на Покровском направлении.
Отмечается, что Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощения их боевого потенциала.
Между тем DeepState информирует о тяжелой ситуации в Нововасильевке, что к югу от Покровска в Донецкой области. Враг преобладает в живой силе, и это может стать решающим фактором, говорят авторы проекта.