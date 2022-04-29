По словам Зеленского, российские специалисты, находящиеся на АЭС, "не разбираются в некоторых вещах".

Украина отказалась передать Запорожскую АЭС под контроль российским оккупантам и ждет ее разблокировки.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью польским СМИ.

Он напомнил, что оккупанты стреляли по АЭС из танков и другой бронированной техники по энергоблокам.

"Они просто не понимают, что они делали. Я уверен, что они не понимают до сих пор. Там было более 100 единиц техники, мне кажется, что 120. Они окружили, убили нескольких людей, стреляли по ядерным блоках. Сначала в МАГАТЭ сказали, что никаких попаданий не было. Это не правда. Мы нашли. Они попали по ядерному блоку, но есть там достаточно мощная защита... Но со всем тем - это большая угроза до сих пор, потому что на сегодня часть атомной электростанции... оккупирована российскими военными", - сказал Зеленский.

Глава государства рассказал, что на станции находятся и украинские технические специалисты, и российские.

"Технических специалистов они привезли из России - из "Росатома". И скажу вам откровенно, "Росатом" это скрывает, но мы знаем, что российские специалисты постоянно хотят уехать оттуда, потому что они не разбираются в некоторых вещах", - отметил Зеленский.

По его словам, специалисты "Росатома" пытались вернуться в Россию под разными предлогами.

Президент уточнил, что Украине предлагали передать станцию под российское управление, в том числе и отдельные международные партнеры.

"Мы отказались от этого потому, что когда там наши специалисты – мы несем ответственность, а если специалисты РФ - мы не можем нести ответственность за такой ядерный объект. И поэтому на сегодня технически мы ситуацию контролируем, но это также "более-менее", потому что там ходят боевики", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что Украина ждет разблокирования АЭС.

Как сообщал УНИАН, Запорожскую АЭС с 4 марта контролируют российские захватчики. Также под оккупантами город-спутник АЭС Энергодар. При захвате станции захватчики отключили онлайн-мониторинг, чтобы скрыть свои действия от МАГАТЭ.

В Европейском союзе призывают Россию вернуть Украине контроль над ЗАЭС.

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