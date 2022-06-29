Он отмечает, что фамилии и лица этих людей будут известны всему миру.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что правоохранительные органы и разведка Украины делают все, чтобы установить всех российских военных, которые ответственны за террор против украинских городов.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

"Правоохранительные органы и разведка Украины делают все, чтобы установить всех российских военных, которые ответственны за террор против наших городов. Фамилии, лица и вся информация о каждом из этих террористов будут известны миру. Никто из них не сможет избежать ответственности, и персональных санкций для этих лиц будет недостаточно. Приговор суда и тюрьма - вот это минимум, на который они заслуживают", - подчеркнул Зеленский.

Он также отметил ответственность для тех российских пропагандистов, которые врут об этом терроре и пытаются оправдать действия российской армии.

"Каждый из вас также будет наказан. Мы имеем все доказательства того, что делают российские военные против наших людей", - сказал президент.

Напомним, также Владимир Зеленский рассказал сколько российских ракет ударило по нашим городам. Он сказал, что по Украине ударили уже более 2 тыс. 800 ракет страны-агрессора.

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