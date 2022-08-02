Президент подчеркнул, что планирует "посмотреть, как будет работать зерновая инициатива в ближайшие дни".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что целью разблокирования украинских портов является регулярность выхода судов и ресурс для посевной в следующем году.

Об этом он заявил в видеообращении.

"Сегодня к Босфору пришло первое судно с украинским зерном, преодолев путь по специальному коридору в Черном море, который был согласован для разблокировки наших портов. Наша цель сейчас – чтобы была регулярность: чтобы когда один корабль выходит из порта, должны быть уже и иные суда – и те, что загружаются и те, что на подходе к порту. Непрерывность и регулярность – это нужный принцип, нужный всем потребителям нашей агропродукции", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что экспорт в этом году нужен, чтобы у украинских фермеров и агрокомпаний был достаточный ресурс для посевной в следующем году. "Это вопрос продовольственной безопасности уже и для нашей страны - сейчас обеспечивается следующий год", - сказал президент.

По его словам, Россия провоцировала продовольственный кризис для того, чтобы использовать поставки пшеницы, кукурузы, масла как оружие. "Так же, как она уже делает с газом и нефтью. Россия создает дефицит, играет на повышение цен, а когда это провоцирует социальные неурядицы – требует политических уступок. Это не должно сработать с продовольствием. Конечно, мы понимаем, с кем имеем дело. И в России понимают, что теряют одну из возможностей терроризировать мир", - добавил глава государства.

По его мнению, когда мир объединен, когда партнеры выполняют взятые обязательства – можно достигать необходимого результата.

"Посмотрим, как будет работать зерновая инициатива в ближайшие дни. И я хочу, чтобы это осознали все в Украине – несмотря на ту дезинформационную кампанию по зерновой инициативе, которую распространяют враги нашего государства... Каждая гривна, которую зарабатывают наши аграрии, и все восстановленные международные связи Украины станут вкладом в усиление нашего государства", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о разблокирование украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для вывоза на экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

Контроль за портами "Одесса", "Черноморск" и "Южный" полностью остается за украинской стороной.

29 июля Кубраков сообщил, что 10 судов с украинским зерном в портах "Одесса" и "Черноморск" уже готовы к отправке.

1 августа утром из Одессы вышло первое с начала полномасштабного российского вторжения в Украину судно с украинским продовольствием. Судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне направляется в порт Триполи в Ливане с 26 тыс. тоннами украинской кукурузы. По состоянию на 15 июня Украине необходимо было экспортировать около 20 млн тонн зерна старого урожая.

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