Судно осмотрят представители России, Турции, Украины и ООН согласно c условиями соглашения о безопасном проходе перед тем, как продолжить свой путь в Ливан.

Первое судно, которое перевозит украинское зерно на мировые рынки после полномасштабного вторжения России, успешно прибудет в Стамбул во вторник вечером.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителей Турции.

Ожидается, что судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне, которое перевозит 26527 тонн кукурузы, должно прибыть в Стамбул около полуночи по местному времени. Затем его осмотрят представители России, Турции, Украины и ООН в соответствии с условиями соглашения о безопасном проходе перед тем, как продолжить свой путь в ливанский порт Триполи.

Отправка судна в понедельник из украинского порта Одесса в Ливан через Турцию по соглашению о безопасном прохождении позволила надеяться на успешность этого плана, который позволит смягчить глобальный продовольственный кризис нарастает.

Анкара ожидает, что примерно одно судно с зерном будет покидать украинские порты ежедневно, пока действует соглашение о безопасном проходе, заявил один из турецких чиновников, который пожелал остаться неизвестным.

Однако есть и другие препятствия, которые необходимо преодолеть, прежде чем миллионы тонн украинского зерна смогут быть экспортированы, пишет Reuters. Среди них - разминирование моря и создание основы для безопасного прохода судов в зону конфликта и загрузки товаров.

Как сообщал УНИАН, утром 1 августа с Одесского морского порта вышло первое с начала полномасштабного российского вторжения в Украину судно с украинским продовольствием. Сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне направляется в порт Триполи в Ливане с 26 тыс. т кукурузы.

Договоренность об экспорте зерна из Украины: детали

22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании трех украинских портов - "Одесса", "Черноморск" и "Южный" - для вывоза на экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

Контроль за портами "Одесса", "Черноморск" и "Южный" полностью остается за украинской стороной.

Срок действия соглашения составляет 120 дней с возможностью продления. Украинские и российские военные одобрили маршруты вывоза. Военного сопровождения грузов не предусмотрено. Суда, идущие в Украину, будут осматривать на предмет наличия вооружения, задействованы и представители РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: