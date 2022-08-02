Президент отметил, что слово "HIMARS" стало для Украины почти синонимом к слову "справедливость".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Песках и Авдеевке на Донбассе - ад, которое не описать словами.

Об этом он заявил в видеообращении.

Президент отметил, что слово " HIMARS "стало для Украины почти синонимом к слову"справедливость".

"И украинские защитники сделают все для того, чтобы оккупанты каждую неделю испытывали все более болезненные потери благодаря этим очень эффективным системам. Да, действительно, мы еще не можем полностью сломать преимущество российской армии в артиллерии и в живой силе, и это очень чувствуется в боях, особенно на Донбассе – Пески, Авдеевка, другие направления. Там просто ад. Этого даже не описать словами...",- сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что каждый украинец должен быть всегда благодарен воинам, которые защищают украинские позиции несмотря на ощутимую огневую преимущество террористов.

"Но каждый день наши дипломаты и все другие представители нашего государства делают все возможное и невозможное, чтобы получить для Украины то оружие, которое в конечном итоге поможет остановить эту орду, и чтобы убедить всех, кто еще случайно сомневается в поставках", - добавил глава государства.

Как ранее сообщал УНИАН, по оперативным данным Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00, оккупационные войска продолжают нести потери в живой силе и технике, но имеют частичный успех в отдельных населенных пунктах на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

На Авдеевском направлении враг осуществлял обстрелы районов населенных пунктов Авдеевка, Нетайлово и Нью-Йорк, нанес авиационные удары возле Авдеевки и Новобахмутовки. Вместе с тем оккупанты вели штурмовые действия в направлении Минеральное – Авдеевка, успеха не имели, отошли. В то же время на направлении Донецк – Пески враг имеет частичный успех.

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