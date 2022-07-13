В фильтрационных лагерях остаются десятки тысяч людей, молодые женщины там исчезают.

2 миллиона наших людей вывезли в Россию, у них отбирают документы, их запугивают.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к участникам Конференции "Азиатское лидерство", который проходит в Сеуле (Южная Корея).

Он отметил, что такое количество людей РФ уже депортировала из Украины.

"Несколько сотен тысяч детей - точной цифры никто сейчас не назовет", - подчеркнул президент.

По его словам, всех этих вывезенных людей лишают средств связи, у них отбирают документы. Их запугивают и пытаются развезти по отдаленным районам России, чтобы им было максимально сложно возвращаться домой, на родину, рассказал президент.

"Как мы потом соберем наш народ со всех тех мест, куда людей принудительно вывезли?",- сказал он.

Он подчеркнул, что Россия принудительно создала так называемые фильтрационные лагеря, через которые заставляет проходить людей на оккупированных территориях.

"Десятки тысяч людей там остаются. Молодые женщины там исчезают. Думаю, все вы понимаете, что с ними там происходит",- сказал президент Украины.

Оккупанты принудительно вывозят украинцев и заставляют их проходить через "фильтрацию"

Как сообщал УНИАН, 23 июня Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщило, что планируется создание транспортного коридора из Латвии и Эстонии до Украины специально для депортированных украинцев, которым удается выбраться из России на территорию этих балтийских стран.

10 июня вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что в Украину удалось вернуть более 16 тысяч человек, которые вырвались из российских "фильтрационных лагерей".

Как сообщали в Гражданской сети ОПОРА, по приблизительным данным, через фильтрационные лагеря оккупантов прошли более 1 млн украинцев.