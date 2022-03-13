Оккупанты попали в плен и обратились к своим сослуживцам.

Украинские защитники Мариуполя взяли в плен еще двоих российских оккупантов - отца и сына. На допросе они рассказали, что ехали в Украину якобы для борьбы с фашистами и для охраны гумконвоя.

Но в результате они попали на войну, куда власти РФ кинули их без средств защиты. Так они и оказались в Мариуполе, где сейчас ведутся ожесточенные бои.

Также на допросе они сказали, что фашистов в Мариуполе не обнаружили, а затем решили сдаться в плен украинским военным.

Кроме того, и отец, и сын призвали своих сослуживцев сложить оружие и также сдаться в плен. А также они обратились к россиянам и призвали их не верить пропаганде президента РФ Владимира Путина.

Напомним, ранее украинские спецслужбы перехватили разговор оккупанта, который рассказал маме о том, что за захваченную Украину им пообещали деньги и квартиры.

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