Украинские спецслужбы перехватили разговор еще одного оккупанта.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко обнародовал запись разговора еще одного оккупанта, который по телефону рассказал маме о своих впечатлениях о войне в Украине.

"С минометов нас бомбили, двух офицеров ранили, куски мяса отрезало осколком. Как нам сказали, неделю назад мы должны были уехать отсюда (из Украины, - УНИАН). Командир дивизии сказал, что мы здесь ничего не можем сделать, поэтому сюда пришлют других. Но нет, потом сказали, что мы здесь будем до последнего. Нам как сказали: "Вам будут платить по 57 долларов в день, плюс квартиру каждому дадут. Я говорю, сейчас Украину отвоюем и нам хату дадут, либо могила", - сказал оккупант.

Также он добавил, что у него проскакивают мысли о том, чтобы самому не застрелиться. Кроме того, он сказал, что его сослуживцы очень боятся, но надеются на лучшее.

Напомним, ранее был обнародован разговор оккупанта о ненависти к украинцам.

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