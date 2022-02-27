С завтрашнего дня комендантский час будет длиться, как было определено ранее — с 22.00 до 7.00.

Завтра с 8 часов утра закончится усиленный комендантский час, но он не отменяется вовсе. И с завтрашнего дня будет продолжаться, как было определено ранее — с 22.00 до 7.00.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"В это время движение собственным транспортом, кроме тех, кто имеет спецпропуски, запрещено. И те люди, которые будут находиться в это время на улице, будут считаться членами диверсионных групп. Город живет в условиях военного положения", - напомнил Кличко.

Мэр просит всех граждан не подвергаться опасности и соблюдать правила.

"В столице продолжают обезвреживать диверсионные группы. В некоторых районах происходят перестрелки. И даже в разрешенные часы выходите в город исключительно по крайней необходимости. В магазин, аптеку. Поддерживайте пожилых и одиноких людей, которым необходима сегодня помощь", - отметил мэр.

Напомним, также городской голова Киева Виталий Кличко подчеркивает сегодняшняя ночь в городе опять будет сложной.