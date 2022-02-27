Он призвал киевлян провести эту ночь в укрытиях.

Городской голова Киева Виталий Кличко отмечает, что сегодняшняя ночь в городе снова будет сложной.

Об этом говорится в заметке в его Telegram-канале.

"Сегодняшняя ночь снова будет сложной. Поэтому наши защитники готовятся оборонять столицу. А киевлян я призываю провести эту ночь в укрытиях. Ибо враг сатанеет. Расстреливает мирные дома. Продолжает уничтожать нашу инфраструктуру. Хоть сам несет большие потери - и человеческие, и военной техникой. Потому что, похоже, россияне не ожидали такого отпора и такого духа украинских людей. И военных, и гражданских", - написал Кличко.

Он добавил, что украинские воины борются героически по всей Украине.

"Наши люди сплотились, чтобы отстоять свое государство", - отметил мэр.

"Пытается орда прорваться и к Киеву. Но наши жители готовятся дать отпор агрессору", - добавил Кличко.

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