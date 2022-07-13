ПТРК "Стугна" записывает на свой счет очередную вражескую технику.

Украинские военные уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Бук" оккупантов. ПТРК "Стугна" записывает на свой счет очередную вражескую технику.

Об этом сообщили в телеграм-канале 72 ОМБр им. Черных Запорожцев.

Кроме того, обнародовано эффектное видео уничтожения техники противника. Украинские мастера обнаружили и точно навели ракету на ЗРК россиян, который создавал опасность для украинской авиации и аэроразведки ВСУ в этом районе.

Как всегда зажигательное начало, интригующая середина, и взрывной конец. Отличная работа! - говорится в комментарии к видео.

Почему "Стугна" так хорошо уничтожает технику россиян

Этот ПТРК еще с первых дней полномасштабной войны демонстрирует не только способность превращать бронетехнику врага в металлолом, но и спасать жизни операторов.

Отечественное оружие имеет крайне высокие характеристики, позволяющие уничтожать из нее любой танк противника, не говоря уже о другой бронетехнике. Работать с ним возможно в любое время суток, прицел имеет электронно-оптический преобразователь, или, на более современных версиях – тепловизор.

Сам комплекс, учитывая его возможности, довольно мобильный, пусковая весит около 40 кг, а ракета – 30 кг. То есть для его применения и перемещения достаточно расчета из нескольких человек.

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